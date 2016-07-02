اليوم.. نظر محاكمة محمد سعد خطاب بتهمة انتحال صفة صحفى

>تنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، اليوم السبت، دعويين مقامتين ضد محمد سعد خطاب لاتهامه بانتحال صفة صحفى.

واختصمت الدعويين المشار إليهما أيضا الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك لاتهامهما بتسهيل ومساعدة المتهم الأول فى انتحال الصفة المشار إليها.

كان رجل الأعمال على المارودى ونجله قد أقاما دعويين بأرقام (7889 - 7890) لسنة 2016 جنح الدقى، ضد كل من: محمد سعد خطاب الصحفى بصوت الأمة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، يتهم فيهما "خطاب" بانتحال صفة صحفى والاشتغال بالمهنة دون أن يكون عضوا بنقابة الصحفيين، كما نشر المتهم موضوعا بالجريدة مستغلا صفته الزائفة واتهم رجل الأعمال بأنه "تاجر مخدرات".

وتابعت الدعويين أن المتهمين الآخرين سمحا وسهلا وساعدا المتهم الأول على نشر ما يريد من أخبار مغلوطة دون أن يكون حاملا لرخصة مزاولة مهنة الصحافة.

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