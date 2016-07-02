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"مرور الجيزة" تضبط 490 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

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"مرور الجيزة" تضبط 490 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر "مرور الجيزة" تضبط 490 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 490 مخالفة مرورية متنوعة، منها 144 مخالفة نموذج 125 و32 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 توك توك، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


>ضبط 96 بائعا وتنفيذ 638 إزالة وتحرير 166 مخالفة إشغال بالقاهرة
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مصر 365

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