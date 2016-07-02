"الداخلية" تستقبل اليوم أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة لاستخراج شهادات الوفاة

صرح مصدر بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بأن مكاتب السجل المدنى والإصدارات على مستوى الجمهورية سوف تستقبل بداية من اليوم السبت، أهالى ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة، التى سقطت فى البحر المتوسط الشهر قبل الماضى، لاستخراج شهادات وفاة لذويهم، بعد قيدها بقاعدة البيانات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يحق لأقارب الضحايا من الدرجة الأولى الذهاب لمقار الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادات الوفاة بعد سداد الرسوم بموجب البطاقة الشخصية التى تؤكد درجة قرابته بضحايا الطائرة المنكوبة.

- "الداخلية": نستقبل أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة لاستخراج شهادات الوفاة السبت

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