لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تجتمع اليوم لمناقشة قضية فساد القمح

تعقد لحنة تقصى الحقائق بمجلس النواب اجتماعها اليوم، لمناقشة القضية المعروفة بـ" فساد القمح" وإهدار 250 مليون جنيه فى صوامع القمح ، وذلك لوضع خطة عملها.

ومن جانبه، قال مجدى ملك رئيس اللجنة، أن القضاء على الفساد يحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات وإن ما حدث من اختلاس لأموال الدعم هذا العام يؤكد على أن الدولة أمام مافيا فساد فى شون القمح، موضحاً وأن أعضاء اللجنة سيقومون بطرح أفكارهم ووجهات نظرهم فى التصدى لهذه المنظومة الفاسدة التى تقوم بالاستيلاء على أموال الدعم، وتكبد الدول خسائر باهظة.

وأضاف، ملك، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة تملك حلولاً جذرية لمواجهة ذلك الفساد، ولكنها ستقدم مذكرة إيضاحية حول ما حدث هذا العام، مطالباً الحكومة بضرورة عودة دعم المزارع بـ3000 جنية لفدان القمح، بدلاً من دعم المحصول نفسه، لغلق الباب أمام مافيا الاستيراد والفاسدين فى نفس الوقت.

البرلمان يشكل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى توريد القمح.. زيارات ميدانية للشون المشتبه فيها وفحص كافة شكاوى النواب بشأن الأزمة.. "سليمان وهدان ": نواجه فساد بالملايين فى وقت ضعف الموازنة

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