بشرة خير.. وضع حلول للقضاء على مشكلة تلوث مصرف كوتشنر بالغربية

يبدوا أن مشكلة تلوث مصرف كوتشنر للصرف الصحى والصناعى والزراعى سيتم حلها خلال الفترة المقبلة بعد أن وضعت الدولة حلول ومقترحات جديدة لحل أزمة المصرف عقب قيام "اليوم السابع" بنشر تحقيق صحفى عن أزمة المصرف وقيام رئيس الجمهورية باعتماد 1,6مليار جنيه للقضاء على مشاكل المصرف.

حيث تم وضع برنامج زمنى لحل أزمة المصرف عقب زيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمحافظة الغربية فى الفترة الماضية، وتم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وشركة مياه الشرب بالغربية ووزارة الرى والصرف للمرور الدورى على المصانع والمنشآت المخالفة التى تصب على المصارف المؤدية لمصرف كوتشنر، وخاصة معاطن الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى فى الوقت الذى قام فيه جهاز شئون البيئة وشرطة المسطحات المائية بمتابعة المصانع المخالفة التى تصب الصرف الصناعى على المصرف وتم عقد اجتماع مع أصحاب المصانع ومنحهم فرص زمنية لمدة شهر لتوفيق اوضاعهم ومعالجة الصرف الصناعى قبل الصرف على المصرف إلى جانب وضع مقترح ببرنامج لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى التى تصب على المصرف بدون محطات معالجة بحيث يتم ربط 37 قرية جارٍ تنفيذ المشروعات بها على محطات المعالجة إلى جانب قيام الهيئة وشركة المياه بإدخال 35 قرية جارٍ العمل بها وربطها على محطات الصرف الصحى، و8 مشروعات سيتم تنفيذها جارٍ طرحها من خلال الاتحاد الأوروبى أول العام المالى الجديد، و45 قرية سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها من خلال القرض الصينى على أن ينتهى العمل بها بعد عامين من الترسية والطرح ليصل إجمالى قرى المحافظة بجانب العزب والتوابع إلى 118 قرية وتابع فى محاولة للقضاء على مصرف كوتشنر.

ربط 45 قرية على القرض الصينى للانتهاء من مشاريع الصرف بها

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قام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه بإعداد بيان لمشروعات صرف صحى القرى الملوثة للمصارف التى تؤدى لمصرف كوتشنر ومعظمها بمركز السنطة فى محافظة الغربية وهى كفر ميت حواى من القرى المحرومة من الصرف الصحى وتحتاج لـ10ملايين جنيه، ميت حواى تحتاج لـ11مليون جنيه، بقلولة تحتاج لـ8ملايين جنيه، الأنبوطين تحتاج لـ12مليون جنيه وتحتاج لمحطة معالجة بتكلفة 40 مليون جنيه، قرية الروضة وتحتاج لـ10ملايين جنيه، طوخ مزيد تحتاج لـ12مليون جنيه، قرية منية طوخ تحتاج لـ10ملايين جنيه، قرية شنرة البحرية تحتاج لـ13مليون جنيه، ومحطة معالجة بتكلفة 40 مليون جنيه، ميت الليت بقلولة تحتاج لـ8ملايين جنيه، قرية شبراقاص تحتاج لـ15مليون جنيه، قرية بلكيم تحتاج لـ12مليون جنيه، قرية شبرابيل تحتاج لـ11مليون جنيه، كفر الشيخ مفتاح تحتاج لـ10مليون جنيه، قرية ميت غزال تحتاج لـ18مليون جنيه، كفر سالم تحتاج لـ10ملايين جنيه ومحطة معالجة بتكلفة 50مليون جنيه، قرية إشناواى تحتاج لـ12مليون جنيه، قرية سحيم لـ13مليون جنيه، كفر سليمان عوض تحتاج لـ6ملايين جنيه، كفر الحاج داود تحتاج لـ10ملايين جنيه، شبرا بلولة السمنودية تحتاج لـ10ملايين جنيه، بلوس الهوا تحتاج لـ10ملايين جنيه، شندلات تحتاج لـ10ملايين جنيه، كفر خزاعل تحتاج لـ10ملايين جنيه، منية البندرة تحتاج لـ10ملايين جنيه، البندرة تحتاج لـ10ملايين جنيه، ميت ميمون تحتاج لـ10ملايين جنيه، بلاى تحتاج لـ10ملايين جنيه، وفى مركز المحلة قرية طنبارة تحتاج لـ10ملايين جنيه، منشية طنبارة تحتاج لـ8ملايين ومحطة معالجة بـ5ملايين جنيه، الحوامدية الجديدة تحتاج لـ10ملايين جنيه، ابو النجاة تحتاج لـ9ملايين جنيه، منية شنتنا عياش تحتاج لـ12مليون جنيه.

وفى مركز طنطا كنيسة دمشيت تحتاج لـ10ملايين جنيه، دمشيت تحتاج لـ10ملايين جنيه وتحتاجان لمحطة معالجة بتكلفة 50 مليون جنيه، سبطاس تحتاج لـ10ملايين جنيه، كفر طرنا تحتاج لـ9ملايين جنيه، كفر علوان تحتاج لـ8ملايين جنيه، كفر سبطاس لـ10ملايين جنيه، منشأة الأوقاف تحتاج لـ12مليون، دفرة تحتاج لـ25مليون جنيه ومحطة معالجة بـ15مليون جنيه، بوريك الحجر تحتاج لـ10ملايين جنيه، حصة شبشير تحتاج لـ10ملايين جنيه .

وفى مركز قطور قرية سملا وتحتاج لـ12مليون جنيه، وكوم على تحتاج لـ10ملايين جنيه ضمن محطة المعالجة بـ50مليون جنيه، محلة مسير تحتاج لـ10ملايين جنيه.

كما أنه جارٍ العمل بقرى أبو الجهور، ميت يزيد، القرشية، الجميزة، شنراق، الجعفرية، تطاى بمركز السنطة، وقرى كفر البسطويسى ومنشأة الأوقاف ودخميس والشهيدى وكفر دخميس مركز المحلة ضمن مشروعات الاتحاد الأوربى، ودنوشر وبطينة والقيصرية وسندسيس ومحلة حسن وكفر الجنينة القبلى والدواخلية ومنشية الأمراء وميت الليت هاشم والجابرية والقيراطية والعامرين كفر العبايدة، ديرب هاشم، السجاعية، محلة ابو على القنطرة، ألابشيط، بلقينا، الإنشاء الحديثة، نمرة البصل، كفر قريطنة، البنوان، كفر دمرو، دمرو، شبرا نبات، لومانة، ميت السراج، سنبارة، العثمانية، بشبيش، محلة القصب، دمتنو، سامول، كفر دمتنو، طرينة، صفط تراب، الهياتم، شبرا ملكان"محرومة من الصرف الصحى"، المعتمدية وجميع هذه القرى بمركز المحلة، وقرية الراهبين مركز سمنود.

وفى مركز طنطا قرى ميت حبيش البحرية، إخناواى، الرجدية، سبرباى، الرملية، شبشير الحصة، محلة روح، نواج، ميت حبيش القبلية، كفر أبو داود.

وفى مركز قطور كفر بلضم "محرومة من خدمات الصرف الصحى"، سماتاى، ميت الشيخ، كفر النعناعى، إبشاواى الملق وتحتاج لمحطة معالجة بـ20مليون جنيه، بوريج، سجين الكوم، شبرابلولة السخاوية، دماط، نشيل ومعظم هذه القرى مخدوم بالصرف الصحى وبعضها جارٍ تنفيذ العمل بها على مستوى المحافظة.

محاضر لأصحاب الشركات والمصانع المخالفة

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حررت شرطة المسطحات المائية التابعة لمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية محاضر للعشرات من أصحاب المصانع والشركات التى تلقى مخلفاتها على مصرف كوتشنر دون معالجة استجابة لما نشرته "اليوم السابع" ومنحهم مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم قبل استصدار قرارات غلق نهائى بالنسبة لهذه المصانع بمدن المحلة وقطور وطنطا.

محافظ الغربية يشكل لجنة للمرور على المنشآت الصناعية المخالفة

وقرر اللواء أحمد ضيف، صقر محافظ الغربية، تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الصناعية المخالفة، والتى تلقى الصرف المباشر على المصارف المائية، خاصة مصرف كوتشنر.

واستمع المحافظ إلى عرض من رئيس جهاز شئون البيئة عن مصادر التلوث وبيان بالمنشآت التى تلقى بالصرف على مصرف كتشنر وموقفها البيئى وما تتخذه وزارة البيئة فى مجال الصرف الصناعى وبيان الشركات التى انتهت من توفيق أوضاعها.

وأكد المسئولين بجهاز شئون البيئة إلى أن تشغيل محطة مياه الصرف الصحى بالمحلة الكبرى سوف يقضى على جزء كبير من التلوث، وتم ربط خط الطرد الواصل لمحطة رفع المشحمة إلى محطة معالجة محطة الرفع الصناعى بالدواخلية.

وأكد محافظ الغربية أن رئيس الجمهورية يتابع بنفسه أولاً بأول هذه المشكلة والإجراءات التى تتخذ للقضاء عليها فى أسرع وقت، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهاً اللجنة بالنزول المباشر إلى أصحاب المنشآت الصناعية وتوثيق عملية المخالفة على الطبيعة بالتصوير واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المنشأة ووضع حراسة أمنية لعدم فتحها وقطع الكهرباء والمياه عن هذه المنشآت المخالفة.

وطالب المحافظ أصحاب المنشآت المخالفة بسرعة توفيق أوضاعهم وعمل محطات تنقية ووحدات معالجة للصرف، طبقاً للمواصفات القياسية، حفاظاً على صحة المواطنين، وأمهلهم موعد أقصاه شهر بعد تقديم خطة توفيق أوضاع يوافق عليها جهاز شئون البيئة.



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مصرف كوتشينر



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تلوث مصرف كوتشينر



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مياه المصرف



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جانب من صرف المياه



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يصب فى المصرف

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محافظ الغربية يشكل لجنة للمرور على المنشآت المخالفة بمصرف كوتشنر

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