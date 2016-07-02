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تحذير.. الوجبات والمشروبات الحارة لا ينبغى تناولها على معدة فارغة

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تحذير.. الوجبات والمشروبات الحارة لا ينبغى تناولها على معدة فارغة تحذير.. الوجبات والمشروبات الحارة لا ينبغى تناولها على معدة فارغة

>حذر عدد من الأطباء والخبراء من تناول الوجبات الحارة والقهوة، مؤكدين أن ذلك يزيد من مستويات الحامض فى المعدة الفارغة، كما يعمق الشعور بالحرقة خصوصا فى رمضان.

وتناول الشاى فى رمضان له وضع مختلف، نسبة لما ذكره موقع " islam101" الإلكترونى، فهو على غير المعتاد يجب تجنب تناوله بقدر الإمكان، خاصة وقت السحور، لأنه يسمح بمرور الكثير من البول والذى يحمل معه الأملاح المعدنية القيمة التى يحتاجها الجسم طوال اليوم.

وذكر الموقع أن تناول أى مشروبات تحتوى على الكافيين فى شهر رمضان ينتج عنه صداع خاصة مع الشعور بالجوع، وهو الأمر الذى يكون مرتبطا بانخفاض ضغط الدم، وقد تتراوح آلام الصداع فى مدى حدتها، ويصاحبها الشعور بالغثيان قبل موعد الإفطار، لذلك ينصح بمنع هذه المشروبات كلها فى الشهر الكريم.

إشباع الجسم بالمياه فترة بعد الإفطار يحمى من العطش فى نهار رمضان
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