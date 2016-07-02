الانتهاء من تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث وحجز الوحدات الصناعية بها قريباً

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث بعد صدور قرار تأسيسها بشكل رسمى من الهيئة العامة للاستثمار بهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، حيث أن رأس مال الشركة المرخص به 5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر 521 مليون و 325 ألف جنيه، ونسبة المساهمة المصرية 100% .

وأضاف المحافظ أن هيكل مساهمى الشركة يتكون من محافظة دمياط وتبلغ حصتها 40% من أسهم الشركة العينية ( قيمة أرض المشروع )، وبنك الاستثمار العربى بنسبة 40%، وشركة أيادى للتطوير الصناعى ونسبتها 15%، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية (وزارة الصناعة ) 5%.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى الاثنين القادم بمقر وزارة الصناعة للإعلان عن تأسيس الشركة وكافة التفاصيل وكذا عقد أول مجلس إدارة للشركة، لافتاً إلى أنه سيكون للشركة مقراً بمحافظة دمياط حيث يجرى الآن الإعداد للإجراءات الخاصة بالبدء فى حجز الوحدات الصناعية بالمدينة، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد وافق فى مايو الماضى على إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للآثاث بمحافظة دمياط، فى إطار حرص الدولة على الانتهاء من المشروع القومى الذى يتبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذى من شأنه تحقيق طفرة فى صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة فى السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة، كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظ دمياط المشاركة فى تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل فى قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة.

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