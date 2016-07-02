البرلمان يغلق باب الاقتراحات على قانونى "الشباب" و"الرياضة" 15 يوليو الجارى

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة وجهت رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بتقديم كافة المقترحات المتعلقة بقانونى الشباب والرياضة بحد أقصى فى 15 يوليو الجارى، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ بعدها مباشرة فى غلق باب الاقتراحات، وبدأ مناقشتها لإعداد قانون الشباب وقانون الرياضة.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك دوافع ستجعل اللجنة تسرع فى الانتهاء من قانون الرياضة، أبرزها انتخابات اللجنة الأولمبية، وهو ما يجعل هناك ضرورة لأن يكون هناك قانون رياضة جديد يتم بناء عليه هذه الانتخابات.

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