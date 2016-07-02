القومى لحقوق الإنسان:مصر غير ملزمة بالموافقة على منصب لـ"المثليين" بالأمم المتحدة

>قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الموقف الذى اتخذته مصر حيال قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب معنى بحقوق المتحولين جنسيًا صحيح ودقيق، مشيرًا إلى أن القرار حمل نوع من الالتفاف على القضية بإعطاء حقوق التبنى على سبيل المثال إلى المثليين وهو أمر مرفوض وفق للتقاليد الإسلامية والمسيحية المصرية.

وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع"، أن رفض مصر إنشاء هذا المنصب جاء معبرًا عن ثقافة مصر وتقاليدها، كما أن المسئولين المصريين اتخذوا فى اعتبارهم تمثيلهم للقارة الإفريقية والدول العربية داخل مجلس الأمن.

البرلمان يرفض قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب معنى بحقوق المتحولين جنسيًا.. وكيل لجنة حقوق الإنسان: لا يتوافق مع دستورنا.. والقانون يعاقب المثليين.. وسمير غطاس: مصر غير ملزمة بالقرار

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