أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بتقديم الأغانى الوطنية

استضافت دار أوبرا دمنهور فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفّار لتقديم سهرة فنية مميزة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو .

تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر الأغانى الوطنية منها "أنا المصرى ويابوى يا مصر وأوبريت صوت الجماهير وطوف وشوف وثوار وريسنا يا مثال الوطنية ".

حيث شدا بها نجوم الفرقة الذين ارتدوا علم مصر احتفالا بذكرى الثورة كما تفاعل الجمهور مع فقرات الحفل بشكل غير مسبوق .

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