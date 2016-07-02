مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مركز زفتى ويستمع لشكاوى المساجين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية رافقه اللواء سمير شحاتة مساعد المدير لفرقة شرطة زفتى والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة خدمات تأمين مركز زفتى.

وراجع مدير الأمن خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات وتفقد مدير الأمن حجز وسجن المركز واستمع لشكاوى المساجين وأمر بفحص حالات الغارمين بالمركز والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون.

كما قام بتوجيه مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم .

>وشدد مدير أمن الغربية على تطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع.

كما وجه بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف في استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان

> وتم تحرير 3 محاضر لفرد شرطة لوجود دراجة بخارية بدون لوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة والعرض على النيابة .

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى

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