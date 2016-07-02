أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية:مستوطنات إسرائيل غير شرعية ونؤيد تقرير اللجنة الرباعية

Google+ Print
الخارجية الأمريكية:مستوطنات إسرائيل غير شرعية ونؤيد تقرير اللجنة الرباعية الخارجية الأمريكية:مستوطنات إسرائيل غير شرعية ونؤيد تقرير اللجنة الرباعية
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى أن الولايات المتحدة تقف بقوة وراء التوصيات التى وردت فى تقرير اللجنة الرباعية الدولية حول عملية السلام فى الشرق الأوسط مؤكدا أن واشنطن لا تزال تؤمن بان حل الدولتين يمكن أن يتحقق.

كما أنها تؤمن بأنه من أجل تحقيق ذلك، ينبغى على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى اتخاذ بعض الحلول الوسط وبعض القرارات الصعبة. وتابع كيربى أن التوصيات التى وردت بالتقرير مشروعة وتستطيع أن تدفع نحو حل الدولتين فى حال تبنيها وتطبيقها، وأوضح كيربى فى تصريحات صحفية أن الهدف من تقرير اللجنة الرباعية هو التوصل إلى تقييم للوضع على الأرض والى مجموعة من التوصيات المناسبة للمضى قدما نحو التوصل إلى حل الدولتين.

وقال أنه ليس من المستغرب أن الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لا يرحبان بكل ما ورد فى التقرير. واكد كيربى إن موقف الإدارة الأمريكية إزاء المستوطنات الإسرائيلية هو نفس مواقف الإدارات السابقة والذى يرى عدم شرعية هذه المستوطنات، وقال أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن المستوطنات أمر بناء يمكن أن يساهم فى الوصول إلى حل الدولتين معربا عن أملة فى أن يأخذ الجانبان الإسرائيلى والفلسطينى التوصيات التى وردت فى التقرير بجدية ودراسة إمكانية تبنيها وذلك لان الولايات المتحدة تؤمن بان هذه التوصيات سليمة ومتعقلة ويمكن أن تساهم فى التقريب من تحقيق حل الدولتين.

وكان تقرير اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة قد أكد أمس أن استمرار بناء المستوطنات وأعمال العنف ضد المدنيين وحرمان الشعب الفلسطينى من تحقيق التنمية بصورة متواصلة يعرض حل الدولتين إلى التآكل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365