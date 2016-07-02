الخارجية الأمريكية:مستوطنات إسرائيل غير شرعية ونؤيد تقرير اللجنة الرباعية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى أن الولايات المتحدة تقف بقوة وراء التوصيات التى وردت فى تقرير اللجنة الرباعية الدولية حول عملية السلام فى الشرق الأوسط مؤكدا أن واشنطن لا تزال تؤمن بان حل الدولتين يمكن أن يتحقق.

كما أنها تؤمن بأنه من أجل تحقيق ذلك، ينبغى على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى اتخاذ بعض الحلول الوسط وبعض القرارات الصعبة. وتابع كيربى أن التوصيات التى وردت بالتقرير مشروعة وتستطيع أن تدفع نحو حل الدولتين فى حال تبنيها وتطبيقها، وأوضح كيربى فى تصريحات صحفية أن الهدف من تقرير اللجنة الرباعية هو التوصل إلى تقييم للوضع على الأرض والى مجموعة من التوصيات المناسبة للمضى قدما نحو التوصل إلى حل الدولتين.

وقال أنه ليس من المستغرب أن الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لا يرحبان بكل ما ورد فى التقرير. واكد كيربى إن موقف الإدارة الأمريكية إزاء المستوطنات الإسرائيلية هو نفس مواقف الإدارات السابقة والذى يرى عدم شرعية هذه المستوطنات، وقال أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن المستوطنات أمر بناء يمكن أن يساهم فى الوصول إلى حل الدولتين معربا عن أملة فى أن يأخذ الجانبان الإسرائيلى والفلسطينى التوصيات التى وردت فى التقرير بجدية ودراسة إمكانية تبنيها وذلك لان الولايات المتحدة تؤمن بان هذه التوصيات سليمة ومتعقلة ويمكن أن تساهم فى التقريب من تحقيق حل الدولتين.

وكان تقرير اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة قد أكد أمس أن استمرار بناء المستوطنات وأعمال العنف ضد المدنيين وحرمان الشعب الفلسطينى من تحقيق التنمية بصورة متواصلة يعرض حل الدولتين إلى التآكل.

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