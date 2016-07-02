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بالصور.. محافظ مطروح يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم

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بالصور.. محافظ مطروح يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم بالصور.. محافظ مطروح يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم
كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء أمس الجمعة الـ10 الأوائل الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، والتى نظمتها مديرية أوقاف مطروح، حيث منح المحافظ الفائزين مبالغ مالية، واكد على ضرورة رعاية الأوقاف لهم.

كما أجريت قرعة علانية على 20 رحلة عمرة لأبناء مطروح تبرع بها أحد رجال الأعمال والمجتمع المدنى بمطروح، لصالح كبار السن الغير قادرين بمدن المحافظة الـ 8، وسط فرحة كبيرة من الأهالى.

جاء ذلك خلال حفل ختام خيمة الملتقى الثقافى الدينى، الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال، منذ بداية شهر رمضان، بكورنيش مرسى مطروح، والذى تضمن مائدة إفطار لنحو 1000 فرداً يومياً طوال شهر رمضان، للتيسير على غير القادرين من الأرامل و الأيتام.

وتقدم المحافظ بالشكر لوزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف، على المشاركة فى الخيمة الرمضانية منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، من أجل تجديد الخطاب الدينى والتأكيد على وسطية وسماحة الدين الإسلامى، من خلال كبار مشايخ وعلماء الدين بالأزهر والأوقاف.

كما قدم الشكر لرجال الأعمال والمجتمع المدنى بمطروح على تعاونهم الدائم من أجل خدمة أهالى المحافظة والمساهمة فى الارتقاء بالخدمات التنموية والمساهمة فى تقديم رحلات العمرة، والتى تم السحب عليها منذ بداية شهر رمضان لتصل إلى90 رحلة عمرة.

انشطة الخيمة الرمضانية (1)
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محافظ مطروح يختتم انشطة الخيمة الرمضانية

انشطة الخيمة الرمضانية (2)
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ختام الملتقى الثقافي الديني لمحافظة مطروح

انشطة الخيمة الرمضانية (3)
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جانب من حضور ختام الانشطة الرمضانية

انشطة الخيمة الرمضانية (4)
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محافظ مطروح يكرم أحد حفظة القرآن الكريم

انشطة الخيمة الرمضانية (5)
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تكريم طفل من حفظة القرآن الكريم

انشطة الخيمة الرمضانية (6)
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محافظ مطروح يوصي بالاهتمام بحفظة القرآن الكريم

انشطة الخيمة الرمضانية (7)
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منح جائزة مالية لحفظة القرآن

بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يوزعان ملابس وكعك العيد على الأطفال الأيتام
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