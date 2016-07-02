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انتهاء خطة تطوير مدينة باريس والقرى التابعة لها بتكلفة 9.5 مليون جنيه

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انتهاء خطة تطوير مدينة باريس والقرى التابعة لها بتكلفة 9.5 مليون جنيه انتهاء خطة تطوير مدينة باريس والقرى التابعة لها بتكلفة 9.5 مليون جنيه
انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادى الجديد من تنفيذ أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمركز والقرى التابعة له بتكلفة 9 مليون و550 ألف جنيه، والتى ضمت أعمال فى قطاعات الكهرباء والطرق والصرف الصحى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز باريس بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم تنفيذه فى قطاع الطرق من مشروعات بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه، وفى مجال الكهرباء تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 2 مليون جنيه، وفى قطاع تحسين البيئة تم تنفيذ مشروعات بتكلفة بلغت مليون و900 ألف جنيه، وفى مجال تدعيم الوحدات المحلية تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 625 ألف جنيه، وفى قطاع الأمن والإطفاء والمرور تم اعتماد 500 ألف جنيه لصالح مشروعات القطاع.


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