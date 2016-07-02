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بالفيديو.. زفة بقميص نوم لرجل صور زوجته فى أوضاع مخلة بالفيوم

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بالفيديو.. زفة بقميص نوم لرجل صور زوجته فى أوضاع مخلة بالفيوم بالفيديو.. زفة بقميص نوم لرجل صور زوجته فى أوضاع مخلة بالفيوم
على طريقة مسلسل الأسطورة، شهدت قرية المختلطة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم قيام إحدى العائلات بالقرية بزفة رجل وهو يرتدى قميص نوم، وجابوا به جميع أنحاء القرية، انتقاماً منه بعد قيامه بتصوير زوجته فى أوضاع مخلة، وإذاعة مقاطع وصور لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الرجل من إحدى العائلات بقرية شعلان بمركز يوسف الصديق وزوجته من قرية المختلطة بذات المركز وعلى إثر خلافات معها قام بتصوير صور ومقاطع لها، وقام بإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فقامت عائلاتها باختطافه إلى قرية المختلطة، وقاموا بتجريده من ملابسه وألبسوه قميص النوم الذى كانت ترتديه زوجته، وجابوا به القرية فى زفة، وقاموا بتصوير العديد من الصور ومقاطع الفيديو له وأذاعوها على مواقع التواصل الاجتماعى انتقاماً منه.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط جميع أطراف الواقعة، وتجرى مباحث قسم يوسف الصديق التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة.

القصة الكاملة لـ"عنتيل الشرقية".. المتهم صور نفسه فى أوضاع مخلة مع 7سيدات داخل شقة الزوجية.. زوجته شاهدته فى فيديو مع ساقطة فسلمت الأسطوانة للشرطة وطلبت الطلاق.. والنيابة تقرر حبسه بتهمة الفجور
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