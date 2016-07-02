الضرائب على المبيعات تقيم واجب عزاء لخمسة موظفين لقوا مصرعهم بحادث سير

أقامت مصلحة الضرائب على المبيعات بالبحر الأحمر، مساء أمس الجمعة، واجب عزاء بدار مناسبات مسجد الميناء الكبير، لخمس موظفين من العاملين بها لقوا مصرعهم بحادث سير أول أمس بطريق الغردقة سفاجا.

وحضر واجب العزاء عدد كبير من قيادات محافظة البحر الأحمر على رأسهم المحافظ، ومدير الأمن والسكرتير العام، حيث قدموا واجب العزاء لأسرة الضرائب على المبيعات، فى ضحاياهم.



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لافتة عزاء لأسرة الضرائب على المبيعات



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محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن خلال تقديم واجب العزاء



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مقدمين واجب العزاء لأسرة الضرائب