أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الضرائب على المبيعات تقيم واجب عزاء لخمسة موظفين لقوا مصرعهم بحادث سير

Google+ Print
الضرائب على المبيعات تقيم واجب عزاء لخمسة موظفين لقوا مصرعهم بحادث سير الضرائب على المبيعات تقيم واجب عزاء لخمسة موظفين لقوا مصرعهم بحادث سير
أقامت مصلحة الضرائب على المبيعات بالبحر الأحمر، مساء أمس الجمعة، واجب عزاء بدار مناسبات مسجد الميناء الكبير، لخمس موظفين من العاملين بها لقوا مصرعهم بحادث سير أول أمس بطريق الغردقة سفاجا.

وحضر واجب العزاء عدد كبير من قيادات محافظة البحر الأحمر على رأسهم المحافظ، ومدير الأمن والسكرتير العام، حيث قدموا واجب العزاء لأسرة الضرائب على المبيعات، فى ضحاياهم.

عزاء لأسرة الضرائب (1)
>

لافتة عزاء لأسرة الضرائب على المبيعات

عزاء لأسرة الضرائب (2)
>

محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن خلال تقديم واجب العزاء

عزاء لأسرة الضرائب (3)
>

مقدمين واجب العزاء لأسرة الضرائب


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365