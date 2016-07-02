تكليفات جديدة بأمانة القصيم

م. صالح الأحمد

أصدر أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد عدداً من القرارات، شملت مناصب قيادية بالأمانة في القطاعات الفنية وإدارات المشروعات الخدمية الرئيسية، كما شملت القرارات الواقعة ضمن نطاق عمل وكالة الأمانة للدراسات والإشراف تكليف م. عمر بن عبدالرحمن الفايزي مديراً لإدارة تنفيذ الطرق الرئيسية، وتكليف م.بدر بن مناور الحربي مديراً للإدارة العامة لتنفيذ طرق الأحياء، وتكليف م. سليمان بن علي المنسلح مديراً للإدارة التشغيل والصيانة ، وتكليف المهندس عبدالله بن صالح الروضان مديراً للإدارة العامة لتنفيذ وصيانة الإنارة ، وتكليف المهندس ياسر بن عبدالله الدخيل مديراً لإدارة طريق الملك عبدالله ، و تكليف م. عبدالرحمن بن منصور الجميلي مديراً لإدارة الدراسات والتصاميم.