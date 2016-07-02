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نجاح أول حالة انصمام للشريان القصبي بـ«مدينة عبدالله الطبية»

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تمكن فريق طبي من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء أول حالة انصمام للشريان القصبي لمريض أربعيني تعرض لنوبات نزيف حادة عدة مرات. وأوضحت استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة بإدارة الأشعة التشخيصية بالمدينة الطبية د. نهى حسين غزيز أنه تم عمل الإجراءات اللازمة وتجهيز المريض لدخول جناح الأشعة التداخلية لإغلاق الشريان؛ حيث إنه مصاب بحالة متقدمة من التليف الكيسي الرئوي، وخلال ساعة تكللت العملية بالنجاح، مشيرة إلى أنها أول حالة انصمام للشريان القصبي على مستوى المدينة الطبية. ولفتت إلى أن المريض الذي نقل من مستشفى الملك فيصل بالطائف برفقة فريق طبي إلى المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة، عاد إلى الطائف عقب استقرار حالته والاطمئنان على سلامته، مضيفة أنه في اليوم التالي جرى التواصل مع طبيب العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل والذي أكد مغادرة المريض للعناية إلى جناح التنويم العادي ومنه إلى منزله في اليوم الذي يليه.

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