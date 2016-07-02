أمير الباحة يعتمد فعاليات مهرجان «باحة الكادي مصيف بلادي1437هـ»

الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برنامج فعاليات مهرجان صيف الباحة لهذا العام 1437 هـ تحت عنوان "باحة الكادي مصيف بلادي" والذي سينطلق في السابع من شهر شوال بحفل افتتاح رسمي بالمسرح المفتوح بمنتزه غابة رغدان يضم فقرات مميزة ولوحات وطنية شعبية (اوبريت) وفعاليات الالعاب النارية. على ان يستمر المهرجان حتى نهاية شهر ذي القعدة كأطول مهرجان تشهده الباحة ومحافظات بلجرشي, المندق, القرى, بني حسن.

برامجُ شيّقةٌ وفعالياتٌ مُميزةٌ تلبي أذواق المصطافين ومرتادي المنطقة

ويضم العديد من البرامج والفعاليات السياحية المستحدثة والمبتكرة ومنها المنطاد الطائر كأول فعالية تقام على مستوى المملكة والتي تمكن السائح من الاستمتاع بالمناظر الخلابة والغطاء النباتي المميز وجماليات المنطقة من ارتفاع محدد يضفي جمالاً طبيعياً لتلك الاماكن بالإضافة الى الباص السياحي والذي سيجوب العديد من المواقع السياحية والاثرية كتجربة اولى وفقاً لخطة سير تم اعتمادها وذلك لتعريف الزائر بمقومات المنطقة السياحية وبمرافقة مرشد سياحي متخصص طيلة فترة المهرجان, بالإضافة الى فعاليات ديوانية المصطاف وديوانية القرية التراثية ومسرح الطفل, وكما تم اعتماد الدليل السياحي الذي يمكن الزائر من التعرف على المواقع السياحية والاثرية بالإضافة الي الفعاليات وموقع اقامتها وتاريخها وسوف يتم توزيعه في المداخل والمنتزهات بالمنطقة كما تم اعتماد فعاليات للأسرة والطفل والفعاليات الشبابية والفلكلورية والمسابقات والاسر المنتجة والمتاحف والاسواق الشعبية وإقامة مدينة العاب ترفيهية وحديثة متكاملة للحيوان لتلبي احتياج كافة شرائح المجتمع الي جانب فعاليات التسوق وحديقة الحيوانات والمدينة الترفيهية بالباحة.

صيف الباحة يكتسي حُلة جديدة من المناشط السياحية المميزة

واكد سمو امير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بانه من خلال لجان التقييم للمهرجانات السابقة فقد حرصت اللجان المشرفة على المهرجان بتطوير مهرجان هذا العام بكافة مكوناته لاستغلال المقومات السياحية التي تتميز بها المنطقة بالإضافة الى مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال التركيز بمضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات في مواقع الاصطياف ودور الايواء والخدمات المساندة لما لها من أثر إيجابي لجذب السائح كونها تحقق تنمية اقتصادية لكافة المواقع المستهدفة وتخلق فرصاً وظيفية لشباب وابناء الباحة بالإضافة الي السعي لجعل الباحة بيئة استثمارية جاذبة كونها تمتلك العديد من المقومات التي تجعل منها هدفاً حقيقياً للمستثمر في القطاع السياحي بالإضافة الى امكانية جعلها منطقة استشفاء لما حباها الله من جمال لطبيعة واجواء مميزة ورائعة.

الباحة.. عنوانُ السياحة والجمال

وشدد سموه على الجميع بالحرص الكبير للخروج بموسم سياحي ناجح يهتم بتحقيق رغبة زائر الباحة واشباعها عبر اقامة فعاليات تضع في الحسبان كافة شرائح المجتمع وتسخير كافة الامكانات لإنجاحه واظهاره بالشكل اللائق, وكذلك التركيز على جودة المخرج واستحداث لجان تم تشكيلها تعمل طيلة فترة المهرجان تقوم بالمتابعة وتقييم ورفع تقارير دورية لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة لضمان تطبيق ما تم اقراره واعتماده ومن أبرزها لجان متابعة دور الايواء ولجان تقييم ومتابعة الفعاليات ولجان متابعة مواقع الاصطياف والمنتزهات والغابات والعمل على الرصد الفوري لكل ما تم اعتماده كما تم التأكيد على كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة التواجد الفعلي لطيلة فترة المهرجان عبر فرق من تلك الجهات تقوم على المراقبة والصيانة الفورية واضافة بعض المرافق للعديد من المنتزهات.

الأجواءُ المعتدلة والطبيعةُ الخضراء تستقبلان الزوار

واختتم صاحب السمو الملكي امير منطقة الباحة بدعوة الجميع الي زيارة المنطقة والاستمتاع بجمالها وروعة اجوائها والاستفادة من برامجها وفعالياتها.

أكثر من (40) متنزهاً وغابة وخمس محافظات ومدينة الباحة.. تفتح ذراعيها للمصطافين والزوار

الى ذلك تتنافس 5 محافظات على استقطاب المصطافين والسياح من خلال مواقعها السياحية المتنوعة والبرامج والفعاليات التي تلبي رغبات جميع الفئات، حيث أنهت استعداداتها لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازة صيف هذا العام، ويوجد بالمنطقة أكثر من 40 متنزهاً وغابة تشتهر بتنوع الأشجار وكثرة الورود والأزهار.

وتشهد مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى انطلاقة مهرجان الصيف لهذا العام 1437هـ (2016م) وسط استعدادات وتحضيرات متناهية واهتمام كبير من اللجنة الإشرافية العليا وفرق العمل التابعة لها.

تنطلق الفعاليات تحت شعار "باحة الكادي مصيف بلادي" في أجواء احتفالية مبهرة وحضور أنيق لمواكب المصطافين الذين ازدانت بهم مواقع الاصطياف على امتداد مرتفعات السراة الموشحة بالغابات الوارفة والنسائم النديّة وتجهيزات المرافق الخدمية في ظل توافد أعداد هائلة من جميع مناطق المملكة.

رُوعي في الإعداد لسلسلة الفعاليات أن تقدم الترفيه والفائدة للحضور من أهالي المنطقة وزوارها لقضاء أمتع وأجمل الأوقات سواء في المنتزهات أو الحدائق العامة أو الغابات ومختلف أماكن الترفيه المنتشرة في أكثر من موقع.

صيفنا الأجمل

تشير التوقعات إلى أن صيف منطقة الباحة هذا العام سيحفل بالعديد من النتائج غير المسبوقة مقارنة بالأعوام الماضية لجهة الجذب السياحي بمعدلات أكبر وتنظيم فعاليات بنوعيات وإضافات جديدة.

في مدينة الباحة رصد المهرجان أكثر من 100 فعالية تم توزيعها على امتداد فترة الصيف وطيلة أيام المهرجان، وفي محافظة بلجرشي سيتم تنظيم حوالي 150 فعالية، وحوالي 50 فعالية بمحافظة المندق، و13 فعالية بمحافظة بني حسن، و50 فعالية بمحافظة القرى، فيما ينظم النادي الأدبي بالباحة 8 فعاليات ثقافية وأدبية، وتقيم جمعية الثقافة والفنون بالباحة 30 فعالية منوعة.

ترفيه وترويح

يغلب على مهرجان الصيف الطابع الترفيهي والترويحي الذي يحتل نصيب الأسد طيلة أيام المهرجان مع اتسامها بالاستمرار طوال فترة الصيف وفي كافة المواقع السياحية بالمنطقة، من أبرزها خيم التسوق ومدن الألعاب المصاحبة لها، ومسارح الأسرة والطفل المقامة بجوارها، وحديقة الحيوان بغابة رغدان وقرية الألعاب المشيدة في ساحة أعدت خصيصاً على الطريق المؤدية لغابة رغدان، بالإضافة لعروض الألعاب النارية والليزر والسيرك وفرق الفنون الشعبية بألوانها الفلكلورية الشجية. كما أعدت فقرات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقات منوعة ثقافية وحركية وتنكرية، وأفضل الأطباق، وأجمل صورة فوتوغرافية، ومسابقات في التلوين، وقوة التحمل، ومسابقات خاصة للأطفال.

جديد المهرجان

من البرامج الجديدة التي ينفذها مهرجان صيف الباحة 1437هـ إضفاء روح التنافس بين المحافظات للإسهام في الجذب والترويج السياحي بنوعية مبتكرة من المناشط الصيفية.

ففي مدينة الباحة ستقام فعاليات الطيران الشراعي المفتوح بمشاركة من يرغب من المصطافين بوجود مرافق في الطيران الكابتن عالي الشمراني، وستقام فعاليات لتسلق الجبال ورحلات استكشافية بالمرتفعات، وتنفيذ مجموعة من المسرحيات بمشاركة نخبة من الفنانين المعروفين، وإقامة عدة ليالٍ إنشادية بمصاحبة نجوم فن الإنشاد، بالإضافة لاستضافة قناة نايلات الفضائية وفرقة لايف الترفيهية، وفرقة المتعة الترفيهية، وشبابكو الترفيهية، وساوند لاند الترفيهية، وفرقة نجوم المسرح، وفرقة سمسم الترفيهية، ونجم القناة الأولى المانلوج أبو عايض وغيرها من الفقرات والعروض التي تقام لأول مرة.

وفي محافظة بلجرشي ستقام أكثر من فعالية في اليوم الواحد مع استضافة بعض الفرق الخارجية لتقديم عروضها أمام المصطافين منها فرقة همسات الفن الاستعراضية وإحدى فرق الإنشاد وعروض للشخصيات الكرتونية.

وفي محافظة المندق ستتم إقامة فعاليات المنطاد الطائر لأول مرة بالمنطقة، وعروض السيرك الهندي، وعروض للطيران بالريموت لأول مرة بالمنطقة.

وتشهد محافظة القرى تنفيذ برامج شيقة تشمل مسرحيات وطنية وترفيهية، وأوبريتات منوعة وأمسيات إنشادية وشعرية مع مجموعة منتقاة من البرامج للأسرة والطفل. وتنظم محافظة بني حسن خيمة للموروث الشعبي وعروضاً لألعاب الدمي، وألعاب التوازن.

كرنفال الثقافة

وسيشارك النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بسلسلة من الفعاليات الثقافية والأدبية طيلة فترة الصيف، وتشمل أمسيات قصصية وشعرية ونقدية وفكرية وحدد النادي الأدبي إقامتها يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى جانب معرض متنقل للكتاب سيقوم بالتجوال على أماكن تجمع المصطافين.

وأعدت جمعية الثقافة مجموعة من الفقرات أبرزها عروض الفلكلور الشعبي ومعارض للتصوير الضوئي والرسم الملون بالرمل، وليال للإنشاد، ودورات في صناعة الأفلام القصيرة والخط العربي وورش للتصوير للرجال والنساء.

الفعاليات

أكثر من 100 فعالية تم توزيعها على امتداد فترة الصيف وطيلة أيام المهرجان بمدينة الباحة وخمس محافظات

مسرحيات ومعارض ومسابقات للصغار والكبار بمواقع وأماكن الاصطياف.

• فرق خارجية وطيران شراعي.

• حديقة للحيوان وعروض كوميدية.

• المنطاد الطائر لأول مرة مدينة الباحة ومدينة المندق.

• مهرجان العسل الدولي التاسع.

• مهرجان الرمان الخامس.

• وأوبريتات منوعة وأمسيات إنشادية وشعرية.

• عروض السيرك الهندي.