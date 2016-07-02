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«تطوير الرياض» تتيح استخدام تطبيقات النقل الذكي لتسهيل الوصول لمواقع احتفالات العيد

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أتاحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عدداً من الأدوات والوسائل لتسهيل وصول سكّان العاصمة وزّارها إلى مواقع فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي تنظمها الهيئة في كل من ساحات منطقة قصر الحكم وحي البجيري بالدرعية التاريخية.

وخصصت الهيئة حافلات ترددية مجانية في المواقع التي ستحتضن احتفالات العيد بحي البجيري، حيث يمكن للزوار بمجرد وصولهم إلى الحي الاتجاه مباشرة نحو المواقف المخصصة لمركباتهم والتي تتسع لما يقارب الـ 2000 سيارة، من ثم استقلال الحافلات التي ستنقلهم لمواقع الاحتفال.

كما اتفقت الهيئة مع مقدمي خدمة التوصيل الذكي عبر التطبيقات المتاحة على الاجهزة الذكية ومنها تطبيق (كريم) بالمملكة حيث يتيح التطبيق لزوار الفعاليات في كل من ساحات قصر الحكم وحي البجيري الاستفادة بخصم 50% حال طلب التوصيل من أو الى مواقع الاحتفالات، وذلك لضمان المرونة والراحة والأمان في كافّة مراحل التنقّل.

من جانب آخر، يسهم تطبيق "دليلة الرياض" في تحديد الطرق الأنسب أمام الزوّار للتنقل والوصول إلى مواقع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في كل من منطقة قصر الحكم وحي البجيري وغيرها من مواقع الاحتفال الأخرى التي تشهدها العاصمة الرياض، لتفادي الاختناقات المروريّة، أو الابتعاد عن الطرقات المغلقة جرّاء التحويلات المصاحبة لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – (القطار والحافلات).

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أطلقت تطبيق دليلة الرياض المجاني والذي يعمل على كافة الأجهزة الذكية لمساعدة مستخدميه في تحديد الحالة المرورية للطرق داخل الرياض، وتوضيح الطرقات المزدحمة بدقة عالية، ورصد مستويات الازدحام بالألوان وباللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إتاحته لإمكانية البحث عن أي وجهة داخل المدينة، وروعي في تصميمه سهولة الاستخدام والدقة العالية والتحديث المستمر لحالة الطرق المرورية داخل العاصمة.

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