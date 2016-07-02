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قرية تراثية متكاملة لعرض مظاهر الاحتفال بالعيد قديماً

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خصصت أمانة منطقة الرياض ساحة العروض بحي الجزيرة لاستقبال عائلات العاصمة بباقة من الفعاليات التراثية والترفيهية للاحتفال بعيد الفطر، والاستمتاع بالأجواء التي تجمع بين تراث الآباء والأجداد، من خلال فعاليات القرية التراثية والمجهزة بكل الإمكانات لعرض مظاهر الاحتفال بالعيد قديماً، إضافة إلى تقديم عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التمثيلية والترفيهية.

وتضم القرية التراثية بساحة العروض بحي الجزيرة متحفاً للعملات التاريخية والأدوات التراثية.

وجهزت أمانة الرياض ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر بالساحة 60 محلاً لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها من الأطعمة الشعبية والمشغولات اليدوية والمصنوعات الجلدية والعطور والملابس التراثية، إضافة إلى تركيب شاشة عملاقة بمساحة 200م2، وإنشاء مدرجات خاصة للرجال وأخرى للنساء لمتابعة الفعاليات، على مسرح مجهز بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، التي تشمل العرضة والسامري والمزمار والخبيتي، إضافة إلى أوبريت يروي فرحة الأطفال بالعيد، كما تتضمن الفعاليات عروضاً شعبية فلكلورية متنوعة لفرق من جميع مناطق المملكة.

وأنشأت الأمانة خيمة للضيافة الشعبية بتصميمات تراثية بديعة لاستقبال المشاركين بالقهوة العربية وحلوى العيد.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات عيد الرياض بساحة العروض بحي الجزيرة في تمام السابعة، وتستمر حتى منتصف الليل طوال أيام العيد.

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أطعمة شعبية ومشغولات يدوية ومصنوعات جلدية

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تجهيزات متكاملة لساحة العروض بحي الجزيرة

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