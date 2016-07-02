اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر " الإرهابى، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص" مع 12 آخرين بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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