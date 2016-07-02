عاطل بالشرقية يقتل ابنة خالته الطفلة بعد فشله فى التعدى عليها جنسيا

تمكن ضباط مباحث أبوكبير بالشرقية ، برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز ، اليوم ، من كشف غموض العثور على طفلة عمرها 9 سنوات مقتولة وموثقة اليدين والقدمين، بعد ساعات من اختفاءها ، عن منزلها بناحية كفر الشوبكى بطوخ دائرة المركز، يوم الثلاثاء الماضى. وتبين قيام نجل خالتها باستدراجها للتعدى عليها وعندما خاف من كشف أمره من قبل الطفلة ، تخلص منها خنقا ، وتم ضبطه وجار عرضه على نيابة أبوكبير للتحقيق ، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير ، بالعثور على "منة م م ع ص" 9 سنوات مقتولة وموثقة اليدين، خلف منزلها بناحية كفر الشوبكى، وذلك بعد ساعات من اختفاءها عن المنزل .

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، وضم كل من النقيبين إسلام عواد وأحمد البلاسى معاونا مباحث أبوكبير، برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال.

توصلت تحريات فريق البحث، إلى قيام "محمد ع ع أ ع" 23 سنة عاطل ومقيم كفر الشوبكى، نجل خالة الطفلة، بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلة إلى مسكنه من أجل التعدى عليها ، وعندما هددته الطفلة بفضح أمره وأنها سوف تخبر أسرتها، قام بتكميم فمها وتوثقيها من يدها ورجليها، وخنقها ، وتركها عنده فى شقته بالطابق الرابع، بعد ساعات من اختفاءها عن المنزل، وبعد الفجر قام بالتخلص منها على بعد 15 متر من منزله، وتبين من تحريات مباحث أبوكبير برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز، أن المتهم لم يتمكن من التعدى جنسيا على الطفلة وأنه تخلص منها خشية فضح أمره عند أسرة الطفلة.

وكشفت التحقيقات أن آخر مشاهدة للطفلة كانت مع المتهم ، فتم ضبط المتهم وانهار واعترف بالواقعة وأرشد عن "شبب" الطفلة، وجار عرضه على نيابة أبوكبير للتحقيق معه .

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