جوني ديب يجني 11.5مليون دولار في لحظات.. كيف؟

أضاف النجم العالمي جوني ديب Johnny Depp 11.5مليون دولار إلى حسابه المصرفي، بعد مشاركته في مزاد كريستي يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران، حيث باع لوحتين فنيتين كانتا بحوزته، على خلفية طلاقه الدرامي من زوجته أمبير هيرد Amber Heard.

اللوحتان اللتان رسمهما Jean-Michel Basquiat، بيعت الأولى "Pork" بـ6.8 مليون دولار، بينما كانت التوقعات ببيعها بمبلغ 3.35 مليون دولار فقط. أما اللوحة الثانية فبيعت بأكثر قليلاً من 4.7 مليون دولار، وهو ما يزيد عن سعرها الابتدائي كثيراً أيضاً.

وقال احد المسؤولين من دار كريستي للمزادات، أن جوني ديب أجرى محادثات معهم حول بيع مقتنياته الفنية منذ بداية هذا العام. وحصل الممثل الشهير على ذلك المبلغ الكبير في الوقت المناسب تماماً، لأنه قد يواجه مصروفات كبيرة في معركة طلاقه من هيرد التي أمضى معها في بيت الزوجية فقط 15 شهراً.