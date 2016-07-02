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اراء القراء بمسلسل "باب الريح" في رأيك بالـ show : زهرة عرفات في أجمل أدوارها

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السبت 02-07-2016 01:03

في الزاوية اليومية رأيك بالـ show التي تشكل حلقة تواصل بين "سيدتي نت" والقراء، ينتقدون من خلالها أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان 2016، إضاءة على المسلسل الخليجي "باب الريح".

الآراء حول مسلسل "باب الريح" جاءت إيجابية، وتتضمن إشادة بالعمل، قصة ونصاً وإخراجاً وإنتاجاً، مع التركيز على دوريّ الممثلين زهرة عرفات وسعد الفرج اللذين قدما أفضل أدوارهما فيه.

مسلسل "باب الريح" من إخراج علي العلي، وتأليف محمد حسن أحمد، وبطولة سعد الفرج، زهرة عرفات، إبراهيم الحساوي، حمد العماني، فاطمة عبد الرحيم، علي كاكولي، وسهير عمارة.

ما هي تعليقات القراء على مسلسل "باب الريح"؟

- محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية ، عبّر عن إعجابه بمسلسل " باب الريح"، مشيراً إلى تميز الأعمال البحرينية، وقال " أجمل مسلسل وقصة وسيناريو. المسلسلات البحرنية هي الأفضل والأحب إلى قلبي، وأجمل الأدوار هو دور نجمة الخليج زهرة عرفات في مسلسل " باب الريح".

- نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "باب الريح" والممثلين المشاركين فيه، وأوضحت "مسلسل باب الريح رائع. شكراً لسعد الفرج وسندريلا الشاشة الخليجية زهرة عرفات على تقديمهما للأعمال الجميلة والجيدة، وبفضلهما إعتدنا على مشاهدة الأفضل.شكراً للجميع على هذا العمل الجميل والرائع".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "باب الريح".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل " العراب".

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سيدتي

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