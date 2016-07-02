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مقتل شخص وإصابة 8 والقبض على 12 فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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مقتل شخص وإصابة 8 والقبض على 12 فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف مقتل شخص وإصابة 8 والقبض على 12 فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
لقى شخص مصرعة وأصيب 8 آخرين، وألقت قوات الأمن القبض على 12 فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم والحجارة بين عائلتين بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى بنشوب مشاجرة بين عائلتى: "الطبالين، والنعالين" بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز، ووجود قتيل ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى بقيادة المقدم محمود حاتم مفتش مباحث الواسطى، والرائد أحمد الدسوقى، رئيس مباحث الواسطى، ومعاونة النقباء محمود قاسم ومحمد الدمرداش، محمود عثمان، معاونى المباحث، إلى القرية، وتم السيطرة على المشاجرة وفرد كردون أمنى على منازل العائلتين، وألقى القبض على 12 من أطراف المشاجرة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى حسين ميهوب، جثة هامدة إثر تلقية طلق نارى فى الصدر، نعمات محمود مصابة بقطع فى الرأس، أيمن منصور أحمد، مصاب بطلق نارى فى الجانب الأيمن، أيمن عيد سيد، مصاب بطلق نارى فى الفخد، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتهم ، كما استقبلت المستشفى خمس إصابات أخرى لأشخاص مصابين بجروح وكدمات .

دلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن سبب المشاجرة ، هو حدوث شجار بين طفلتين من العائلتين ، تحولت لمشادة كلامية بين العائلتين ، قبل أن تتحول لمشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والشوم والحجارة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .


>- إصابة 3 أشخاص وضبط 12 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
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