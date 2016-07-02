أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 خطوات تخلصك من القلق.. منها الحديث مع الغرباء

Google+ Print
3 خطوات تخلصك من القلق.. منها الحديث مع الغرباء 3 خطوات تخلصك من القلق.. منها الحديث مع الغرباء
التوتر والقلق النفسى من الأمراض الأكثر انتشارا بين الجميع، ويتخيل البعض أن التغلب على هذه المشكلة تكمن فى الأقراص المهدئة وهى ما تجعلك تقع فريسة لأضرار هذه الأقراص.

وحتى تتخلص من أزمة التوتر والقلق النفسى يقدم الموقع الأمريكى "هيلث داى" مجموعة من الخطوات للتغلب عليهم وفقا للأبحاث التى أجراها العلماء مؤخرا، وهى:

1. الحديث مع الغرباء والعلاج السلوكى المعرفى، حيث إن التحدث مع الغرباء أفضل الطرق المستخدمة لمشكلة القلق النفسى والتوتر، بحيث يشترط أن يكون هذا الغريب ذات حكمة ونظرة صائبة فى كل مجريات الأمور.
>2. لا يوجد مانع للذهاب للطبيب النفسى والحديث معه فى كل ما يشعرك بالقلق، مما يجعلك تفكر معه بصوت مرتفع وتصلوا إلى سبب القلق ومنه حل لكل هذه المشكلات.
>3. تمارين الاسترخاء ليست بالجانب الترفيهى الذى ينظر به البعض إليها، ولكن هى تعمل على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، وهناك مراكز نفسية حول العالم تستخدم هذه الطريقة للتخلص من الضغط العصبى حتى أقره العلماء كوسيلة فعاله للتخلص من القلق النفسى، ويمكن القيام بهذه التمارين فى المنزل عن طريق الجلوس فى وضع مريح ثم استنشاق الهواء بعمق وإخرج الزفير ببطيء حتى ترتخى كل أجزاء الجسم وتخرج منه إلى مرحلة التأمل، وعند تكرار ذلك يوميا يؤكد العلماء أنك ستتخلص من القلق والتوتر الذى تشعر به.


>- تخلص من القلق النفسى بتناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم
>
>- عوامل تزيد القلق النفسى..أهمها هز الرجل واللف والتفكير فى كل حاجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365