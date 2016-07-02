نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة فتنة كوم اللوفى بسمالوط اليوم

تبدأ نيابة المنيا الكلية، اليوم السبت، التحقيق فى واقعة قرية كوم اللوفى بسمالوط، التى شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة، ما أسفر عن حرق 4 منازل.

وكانت النيابة قد عاينت مكان الحادث، واستمعت لأقوال بعض الأهالى حول الواقعة، وذلك عقب إحالة مديرية أمن المنيا المتهمين للنيابة لبدء التحقيقات.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 26 مشتبها فى تورطهم فى الأحداث، وحررت بالواقعة المحضر اللازم.

ومن ناحية أخرى، يخيم الهدوء على القرية ويقوم فريق البحث المشكل برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للتعرف على المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وكانت قرية كوم اللوفى بسمالوط شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة، وتجمهر 300 شخص من الأهالى أمام المنزل، وقام البعض بإحراقه وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة خاصين بأشقاء صاحب العقار الذى أشيع تحويله لكنيسة.

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