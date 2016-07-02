وزارة التموين تتلقى أسعار حديد التسليح من الشركات الأحد وتوقعات بثباتها

تتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل أسعار شركات حديد التسليح لشهر يوليو الجارى والمقرر إعلانها من كافة الشركات، على أن تعلنها الوزارة بعد تلقى كافة الأسعار من الشركات والمصانع المنتجة.

وأكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن القانون يحدد لكافة الشركات الإعلان عن أسعارها شهرياً لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة، كنوع من متابعة ضبط الأسعار بالسوق المحلى، كما تعلن شركات الأسمنت أسعارها فى الأسبوع الثالث من كل شهر إلى الوزارة أيضاً.

ومن جانبه، أكد أحمد الزينى وكيل حديد تسليح، أنه من المتوقع أن تثبت الشركات أسعار الحديد نتيجة توقف معظم أعمال البناء فى شهر رمضان، وعدم قدرة العمال الاستمرار فى العمل مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيام، موضحاً أن سعر حديد التسليح لشهر يونيو الماضى تراوح ما بين 5550 إلى 5600 جنيه للطن.

كما أشار إلى أن السوق المحلى يحتوى على كميات قليلة من الحديد المستورد بسبب وقف عمليات البيع والشراء، ما أدى إلى تراجع التعاقدات على الاستيراد خلال شهر رمضان، ووصل سعر المستورد إلى 5250 جنية للطن، وأغلب الكميات من تركيا وأوكرانيا.

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