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المرور يضبط 379 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 379 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 379 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة والجيزة والقليوبية، عدة حملات، أمس الجمعة، على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 379 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 120 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 39 مخالفة مرورية بالقاهرة، و80 مخالفة مرورية بالجيزة، و140 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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