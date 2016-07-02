رئيسا البرلمان والحكومة العراقية يبحثان عملية تحرير الموصل من داعش

التقى رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، فى مكتبه مساء أمس الجمعة، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، وبحثا آخر التطورات السياسية والأمنية والحرب على الإرهاب والاستعدادات الجارية لعملية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم(داعش).

وناقش الجبورى والعبادى الوضع الإنسانى للنازحين فى المناطق المحررة من داعش والسبل الكفيلة بإعادة تأهيل هذه المناطق وتوفير الخدمات الأساسية فيها تمهيدا لعودة سكانها لديارهم، كما تناول رئيسا البرلمان والحكومة ملف الإصلاحات وضرورة الإسراع بها من أجل إنقاذ العراق من الأزمة السياسية والاقتصادية التى يمر بها.

وكان الجبورى دعا إلى استئناف عقد جلسات البرلمان يوم 12 يوليو المقبل، وأكد احترامه قرار المحكمة الاتحادية العليا الذى صدر يوم /الثلاثاء/ الماضى والمتعلق بعدم دستورية جلستى البرلمان يوم 14 و26 أبريل، وقال: إن القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التى قام بها عدد من النواب المعترضين وان أى تغير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية.

يذكر أن البرلمان العراقى عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبورى وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزارى لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمين عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التى تضم الجبورى ونائبيه همام حمودى وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.

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