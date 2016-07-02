82% من المنشآت التزمت بقرار توطين 50% بقطاع الاتصالات

أوضح تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نسبة التزام المنشآت بقرار توطين قطاع الاتصالات في جميع مناطق المملكة وصلت إلى 82% بعد مرور عشرين يوماً على بدء الحملات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى والتي بدأت غرة رمضان وستستمر حتى يتم توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة تصدّرت منطقة نجران بالنسبة الأكبر مقارنة ببقية مناطق المملكة، فقد وصلت نسبة المنشآت الملتزمة فيها بقرار التوطين من إجمالي المنشآت التي تم زيارتها إلى 96%، بينما كانت منطقة عسير هي الأقل، حيث لم تتجاوز نسبة التزام منشآتها الـ 50% من إجمالي المنشآت التي تم زيارتها في الجولات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني.

من جهة أخرى وصل إجمالي المخالفات إلى 1793 مخالفة في كافة مناطق المملكة، أعلاها المنطقة الشرقية بـ 539 مخالفة، بينما أدناها في منطقة نجران بـ 8 مخالفات، في حين تم إغلاق 988 محل وإنذار461 محل آخر كان مغلقًا.

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنها لن تتهاون مع مخالفي القرار، ودعت كافة عملائها بالإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الالكتروني "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها. كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وكانت الجولات التفتيشية قد نفذت خلال عشرين يوما منذ بداية شهر رمضان 9813 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وتصدّرت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 2359 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ 1625 منشأة، ثم القصيم بـ 1118 منشأة ومكة المكرمة بـ 989 وعسير بـ889 والمدينة المنورة بـ 841 منشأة، بينما كانت منطقة الجوف أقلها عدداً بـ 135 منشأة فقط، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية وجازان.

وأشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي إلى أن هذه المهن توفر مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وأوضح العويدي أن التطبيق القطاعي يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.