خادم الحرمين يستقبل رئيسي باكستان وجمهورية القمر ورئيس الوزراء الصومالي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.

كما استقبل الملك المفدى -رعاه الله- دولة رئيس الوزراء الصومالي د. عمر عبدالرشيد شرماكي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي بجمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن، ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين تون حسين، ومستشار فخامة الرئيس التركي إبراهيم كالين.

التقى وزير إسكان موريشيوس.. ووزير دفاع ماليزيا.. ومستشار الرئيس التركي

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

من ناحية أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد بن ناصر الخزيم، ومؤذني المسجد الحرام.

وقد تسلم خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- هدية تذكارية من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

.. ويرحب برئيس جمهورية القمر المتحدة

الملك سلمان يصافح رئيس الوزراء الصومالي

المليك يرحب بوزير الدفاع الماليزي

الملك سلمان يرحب بضيوفه على مائدة الإفطار

المليك متوسطاً رئيسي باكستان وجمهورية القمر ورئيس وزراء الصومال

خادم الحرمين مصافحاً مستشار الرئيس التركي

خادم الحرمين وحديث باسم مع الرئيس الباكستاني

الملك سلمان يلتقي منسوبي المسجد الحرام