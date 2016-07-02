تشكيل لجنة فنية لفحص صحة واقعة الاستيلاء على 107 فدان بحوض بحيرة تنيس

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة فنية لفحص صحة واقعة الاستيلاء على 107 أفدنة بحوض بحيرة تنيس بالسيالة.

ويأتى هذا القرار استجابة من المحافظ لعدد من الشكاوى المنشورة بشأن قيام عدة أشخاص بالاستيلاء على المساحة المذكورة، واستخراج تراخيص مبانى وهمية دون معاينة .

ووجه المحافظ باختيار عناصر فنية متخصصة فى تشكيل اللجنة لفحص الواقعة والنزول على الطبيعة وعمل المعاينات اللازمة للوقوف على صحة الواقعة من عدمه وبيان المخالفات والمتسببين فيها وإعداد تقرير مفصل ومؤيد بالمستندات لعرضه على المحافظ .

وتم تشكيل اللجنة من مدير إدارة الاملاك بالوحدة المحلية لمدينة دمياط رئيساً، وعضوية عضو من الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية بالسيالة، ورئيس القسم الهندسى بالعنانية، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لاداء عملها.

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