"القابضة لمياه الشرب": تركيب العدادات الكودية منتظر موافقة مديريات الإسكان

أكد العميد محى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الموافقة على تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمبانى الغير مرخصة متوقف على موافقة مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركات المياه بمختلف المحافظات استقبلت طلبات من المواطنين لتركيب عدادات كودية، وجارى فحص هذه الطلبات مع مديريات الإسكان بالمحافظات.

وأشار إلى أن الهدف من فحص الطلبات مع مديريات الإسكان هو التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، ومعاينة العقار أولاً، لافتاً إلى أن العقارات الحاصلة على أحكام قضائية بالبراءة من المخالفات سيتم تركيب عدادات كودية لها أيضاً.

وأوضح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك معايير وشروط تم وضعها للموافقة على تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والمناطق العشوائية.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أن العدادات الكودية التى سيتم تركيبها فى المبانى المخالفة ستكون عدادات ذات خاصية الدفع مسبقاً وعدادات رقمية، بحيث يتم تعظيم موارد الشركات بالمحافظات وتجنب وتلاشى سرقات المياه، وخاصةً أن هناك 30 % من انتاج المياه فاقد بسبب سرقات المياه وتعدى المواطنين أصحاب المبانى المخالفة على شبكات المياه وتركيب وصلات خلسة.

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