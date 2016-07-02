"ميناء القاهرة": تحويل المتورطين فى الاستيلاء على محركات الطائرات للنيابة

قرر المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة تحويل المتورطين فى محاولة الاستيلاء على عدد من محركات الطائرات داخل صفقة خردة منذ أيام.

وأكد رئيس شركة ميناء القاهرة لـ"اليوم السابع"، عدم التستر على أى متسبب أو مشارك فى الفساد مشيرا إلى أنه قام بتحويل كافة المتورطين إلى الشئون القانونية كما اتخذت السلطات الأمنية بالمطار إجراءاتها ومازال الأمر يخضع للتحقيقات بنيابة النزهة.

وكانت مباحث مطار القاهرة بالتعاون مع أمن شركة الميناء قد نجحت فى إحباط محاولة الاستيلاء على عدد 3 محركات طائرات خردة بدون وجه حق وكان رجال الأمن المكلفون على منفذ 35 قد استوقفوا 5 سيارات نقل كانت تنقل صفقة خردة من داخل المطار بعد شرائها بمعرفة إحدى اللجان والتى تشكل طبقا للإجراءات المتبعة بقرار من رئيس القطاع المالى لشركة ميناء القاهرة وتضم عددا من الموظفين من الإدارات المختلفة .

وحسب مصادر "اليوم السابع" فقد كان المفترض خروج الخردة المصرح بها، وحسب الأوراق والمستندات والتى جرى شراؤها والموافقة على خروجها من المنفذ السابق ذكره تتضمن عدد 2 لورى مقطع بالإضافة إلى صاج وسلك شائك وعجل اخدم نفسك الخاص بنقل حقائب الركاب بالإضافة إلى بعض الأخشاب وكتل خرسانية داخلها قطع حديد وصناديق مخلفات قديمة وعند تفتيش السيارات فوجئ رجال الأمن بوجود 3 محركات طائرات غير مدرجين بالأوراق ولهم قيمة مالية كبيرة، حيث جرى وضع كل واحد منها بإحدى السيارات وتم وضع ألواح صاج من الجوانب بغرض حجب وإخفاء المحركات.

وعلى الفور تم ضبط السيارات وقامت الجهات الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى نيابة النزهة، فى سياق متصل علمت "اليوم السابع" أن المهندس محمد سعيد رئيس شركة الميناء قام بتحويل اللجنة الخاصة بعملية البيع إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات ثم عرض الأمر على النيابة الإدارية.