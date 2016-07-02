بالصور.. تكريم 70 من حفظة القرآن الكريم والأئمة ببنى سويف فى ليلة القدر

كرم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف 35 فائزا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمختلف مستوياتها، والتى يتم تنظيمها سنويا خلال شهر رمضان فى 3 مستويات لحفظ كتاب الله (القرآن كاملا، ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن). بالإضافة الى 35 من الدعاة والوعاظ من الأوقاف والأزهر، المتميزين فى مجال الدعوة.

وذلك خلال الاحتفالية الدينية التى نظمتها المحافظة مساء أمس إحياءً لليلة القدر بالتعاون بين المحافظة والأوقاف والأزهر بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف حضرها اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام واللواء خالد سيد أحمد رئيس المدينة ووكيل مديرية الأوقاف الشيخ خلف سعد والشيخ عصام رياض مدير منطقة بني سويف الأزهرية والشيخ نصر منصور مدير وعظ بنى سويف وعدد من قيادات المحافظة والتنفيذية.

وفي كلمته أوضح وكيل مديرية الأوقاف خلف سعد فضائل الشهر الكريم وفضل ليلة القدر، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء , مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه المناسبات والنفحات الربانية فى العمل والعبادة والاهتمام بقيم التسامح والتراحم، مؤكدا على أهمية التعاون والتكاتف من أجل رفعة وطننا الغالى وبذل الجهد والعطاء للارتقاء بالمجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.



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تكريم طفل حافظ للقرآن الكريم



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تكريم امام



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تكريم طفله حافظة للقران



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تكريم احد الائمة



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تكريم طفله اخرى

محافظ بنى سويف يكرم الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا

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