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بالصور.. محافظ وقيادات مطروح يشهدون احتفال الأوقاف بليلة القدر

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بالصور.. محافظ وقيادات مطروح يشهدون احتفال الأوقاف بليلة القدر بالصور.. محافظ وقيادات مطروح يشهدون احتفال الأوقاف بليلة القدر
أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، احتفالاً دينياً بمناسبة ليلة القدر بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافـظ مطروح نائباً عن رئيس الجمهورية وحضور اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، والنائب البرلمانى سليمان فضل العميرى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم، أعقبها كلمة الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تناول فيها فضل الليلة المباركة التى أنزل الله فيها القرآن دستور الأمة الإسلامية، الذى نهضت الأمة بتعاليمه، مؤكداً أن الأمة بحاجة الآن إلى ضرورة الرجوع إلى تعاليم القران الكريم، قولا وعملا والتعاون والاعتصام بحبل الله كأمة واحدة قادرة على مواجهة العدو والشدائد، والتصدي بإيمان لكل التحديات المحيطة بالأمة الإسلامية.

من جانبه قدم محافظ مطروح، التهنئة لأهالى المحافظة وأكد على ضرورة تآلف القلوب فى هذا الشهر الكريم، بين أبناء البلد الواحد، داعياً الله أن يحفظ وشعبها وجيشها الذى يدفع عن كل غال وثمين من أجل رفعة الوطن وعزته، لينهضوا بمصرنا الحبيبة ومحافظتنا الواعدة مطروح.

الاحتفال بليلة القدر (1)
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محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال بليلة القدر

الاحتفال بليلة القدر (2)
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محافظ ومدير أمن مطروح والنائب سليمان العميرى خلال الاحتفال

الاحتفال بليلة القدر (3)
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جانب من حضور الاحتفال بليلة القدر

الاحتفال بليلة القدر (4)
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وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يلقى خطبة الاحتفال بليلة القدر

الاحتفال بليلة القدر (5)
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قيادات مطروح خلال احتفال الأوقاف بليلة القدر

بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يوزعان ملابس وكعك العيد على الأطفال الأيتام
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