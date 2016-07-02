محافظ الإسكندرية يشارك فى إحياء ليلة القدر بالمرسى أبو العباس

شارك المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، فى فاعلية إحياء ليلة القدر بمسجد المرسى أبو العباس، وشارك فيه الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية والنائب كمال أحمد وعدد من قيادات الأوقاف.

وبدأت الاحتفالية عقب صلاة التراويح بتلاوه من آيات القرآن والإنشاد الدينى، وتلى القرآن أصفر منشد بالإسكندرية، كما تحدث الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية عن فضل ليلة القدر وكيفية الاستفادة منها وفضل الفائزين بها، ودعا فى نهاية كلمته لمصر والوطن العربى.

أوقاف الإسكندرية تحتفل بغزوة بدر بمسجد القائد إبراهيم اليوم

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بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد

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