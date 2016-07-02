رئيس جمعية مسافرون: قرار الإيكاو رفع حظر الطيران عن سيناء فى صالح السياحة

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء بإعلان المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" بقرار رفع اسم مصر من قائمة مناطق النزاع وإلغاء كافة تحذيرات الطيران المدنى فوق شبه جزيرة سيناء بإجماع الدول الأعضاء.

وقال عاطف عبد اللطيف فى تصريحات صحفية إن قرار منظمة الإيكاو قضى بإلغاء اعتبار شبه جزيرة سيناء من مناطق النزاع المسلح مما يؤكد نجاح الأمن المصرى فى تأمين مجاله الجوى وكذلك أراضيه بشكل كامل وأنه استطاع فى فترة وجيزة إحكام السيطرة على شبه جزيرة سيناء والقضاء على الإرهاب.

وأشار عاطف إلى أن أهم نتائج هذا القرار هو زيادة رحلات الطيران فوق سيناء مما يساعد فى تنشيط حركة السياحة فى مصر التى تراجعت بشكل كبير مع سقوط الطائرة الروسية فى منطقة سيناء.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن هناك بادرة أمل بدأت تلوح فى الأفق لإنعاش السياحة ومنها قرار ألمانيا بالسماح لمواطنيها بالسفر لمصر هم وأمتعتهم على طائرة واحدة وكذلك الإعلان عن بدء عمل الشركة المصرية فى تأمين المطارات المصرية والاستعانة بخبرات بريطانية فى مجال التدريب وأخيرا قرار منظمة الايكاو برفع حظر الطيران فوق شبه جزيرة سيناء .

وطالب عاطف عبد اللطيف بضرورة استغلال هذه النقاط الإيجابية فى الترويج للسياحة المصرية والعمل على عقد مؤتمرات صحفية عالمية فى أوروبا بشكل عام وروسيا وإيطاليا وبريطانيا بشكل خاص والتواصل مع منظمى الرحلات السياحية فى أوروبا لإطلاعهم على النتائج الإيجابية التى قامت بها مصر فى مجال تأمين مطاراتها ومجالها الجوى بشهادة منظمات دولية مثل الإيكاو .

ودعا عاطف عبد اللطيف وزارة السياحة والخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للاستعلامات بالتوضيح للعالم كله ما تحقق من انجازات فى مصر وحقيقة الوضع الحالى من أمن وأمان واستقرار وإزالة الصورة المغلوطة عن الوضع فى مصر من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية والتواصل مع الحكومات الأوروبية وإقناعهم برفع الحظر عن السفر لمصر حيث إنه لم يعد له مبرر الآن فى ظل إحكام الدولة المصرية لسيطرتها على كل ما كان يقلق الغرب فى زيارة مواطنيه لمصر.

وتوقع عاطف عبد اللطيف أن قرار منظمة الإيكاو برفع الحظر عن الطيران فوق سيناء سيكون له دور كبير فى عودة السياحة إلى سابق عهدها فى أسرع وقت مطالبا بضرورة الإسراع بقيام الشركة المسئولة عن تأمين المطارات بالانتهاء من عملها فى أقرب وقت وإعلان ذلك للعالم كله فى أقرب وقت أيضا.

وأثنى رئيس جمعية مسافرون على جهود وزارة الطيران المدنى والخارجية المصرية فى إقناع أعضاء منظمة الإيكاو بالإجماع بقرار رفع حظر الطيران فوق شبه جزيرة سيناء.

على جانب آخر انتقد عاطف عبد اللطيف اتجاه بريطانيا غير المبرر ضد مصر حيث إن كل قرار إيجابى يصب فى صالح مصر يواجهه قرار بريطانى غير مبرر بدعوة رعاياها بعدم السفر لمصر فمع إعلان منظمة الطيران العالمى "الإيكاو" برفع حظر الطيران فوق منطقة سيناء قامت بريطانيا بتقليص رحلاتها إلى شرم الشيخ حتى نهاية أبريل 2017 وكذلك فرض حظر سفر على الأقصر حتى أكتوبر 2017 .

وأكد عاطف أن هناك شبهة تعمد من المسئولين البريطانيين ضد غير مفهومة حتى إنها قامت بدعوة مواطنيها لاسترداد فلوسهم من منظمى الرحلات الذين حجزوا رحلات لمصر سبتمبر المقبل أو تحويل وجهاتهم السياحية إلى دول أخرى بدون أى سبب مقنع لذلك ورغم الأحداث الإرهابية فى فرنسا وتركيا وأمريكا لم تقم بريطانيا بحظر السفر إليها.

وناشد الدكتور عاطف عبد اللطيف الخارجية المصرية بمعرفة مبررات الخارجية البريطانية فى قراراتها التى تحظر من خلالها سفر رعاياها لمصر بدون مبررات أو مستجدات سلبية على الساحة المصرية.

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