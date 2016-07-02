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رئيس جامعة القناة يشكر الرئيس السيسى لموافقته على إنشاء نفق للمشاة أمام الجامعة

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رئيس جامعة القناة يشكر الرئيس السيسى لموافقته على إنشاء نفق للمشاة أمام الجامعة رئيس جامعة القناة يشكر الرئيس السيسى لموافقته على إنشاء نفق للمشاة أمام الجامعة
أرسل أمس الجمعة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى باسم الأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة لتصديقه على إنشاء نفق للمشاة أمام الحرم الجامعى لجامعة قناة السويس، والذي طالبت به الجامعة لحماية الطلبة والطالبات من أخطار الطريق وعبور السيارات.

وقال الدكتور ممدوح غراب خلال بيان رسمى صادر من الجامعة مساء الجمعة، أن هذه الموافقة تعكس اهتمام الرئيس بأولاده الشباب بالجامعة وكل شباب ورعايتهم والمحافظة على أرواحهم، وهذا ما لمسناه من دعم من الرئيس خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات، والتى حضرها الرئيس وأطلق خلالها مبادرة تمكين الشباب من حرم جامعة قناة السويس، إيماناً بثقة القيادة السياسية فى شباب مصر وقدرتهم على تولى مسئولية المستقبل.

وتقدمت جامعة قناة السويس بالشكر والتقدير للواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لمتابعته المستمرة وتعاونه الكامل مع الجامعة واهتمامه الكبير بهذا المشروع، الذى يعد بالفعل هدية لأبناء الجامعة والمحافظة، كما تقدمت الجامعة بالشكر أيضاً الشكر للواء محمد فريد حجازى أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدعمه المستمر لهذا المشروع حتى أصبح واقعاً على الأرض.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى أن يكون مشروع النفق فى حيّز التنفيذ، وخاصةً الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة السابق وعضو البرلمان وابن الجامعة والإسماعيلية، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة السابق والأستاذ بكلية الهندسة وعضو اللجنة الاستشارية برئاسة الجمهورية على دعمهم ومساندتهم.


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مصر 365

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