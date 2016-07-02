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نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله اليوم

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نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله اليوم نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله اليوم
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم السبت، دعوى حبس البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة، وذلك لامتناعه عن تسديد نفقة نجله يوسف، بعد رفض الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ الحكمين الصادرين ضده بالحبس شهرا فى الدعوتين رقم 241 لسنة 2015 و278 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر أول.

وكانت المحكمة قد رفضت استشكال عكاشة لوقف تنفيذ حكمى حبسه الذى قال إنه فوجئ بأحكام الحبس الصادرة ضده وأن الغرض من مقاضاته وحبسه هو الإساءة إلى سمعته وإلحاق الضرر به، ولذلك رفضته وحولته إلى دعوى جديدة.

وكان توفيق عكاشة قدم تقدم إلى محكمة أسرة مدينة نصر بإشكال لوقف تنفيذ حكمى حبسه شهرا فى الدعوتين 241 و278 لسنة 2015، وأشار فى إشكاله إلى تسديده لمبالغ متجمد النفقة.

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