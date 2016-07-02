قبل التمرينات الرياضية.. اشرب كمية من الماء واستعن بأكلات غنية بالماغنسيوم

فى الصيف ومع إجازة نهاية العام الدراسى يشترك العديد من الشباب فى النوادى الرياضية لبناء جسمهم بشكل صحى وبناء العضلات كنجوم الفن والمجتمع، ويحتاجون للوصول لهذا الهدف التخلص من الدهون المتركمة أولا.

وينصح المدربون الرياضيون بالجرى مسافات طويلة لتقوية العضلات، ولكن البعض يشعر بألم شديد فى الجنب أسفل البطن مما يعيق حركتهم.

وفسر لنا الدكتور "شريف عزمى"، استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر، أسباب هذا الألم ويقول: "ممارسة الأنشطة الرياضية من أفضل ما حدث فى الفترة السابقة خاصة بين الشباب لصحة أفضل لهم ومستقبل خال من الأمراض، لأن الرياضة تحمى الجسم من العديد من الأمراض، ولكن يحتاج الشاب أن يمارس الرياضة مع مدرب متخصص لتوجيه للأشياء الصحيحة والتى تتناسب معه".

وأضاف د. شريف: "السبب الرئيسى فى الشعور بألم فى عضلات البطن هو تقلص عضلات البطن لعدم تهيئتها قبل التمرين، حيث تحتاج العضلات إلى اتباع القاعدة الرياضية الثابتة وهى تسخين عضلات الجسم قبل ممارسة التمارين، وهى مجموعة من التمارين الخفيفة التى تجعل العضلات مهيأة لاستقبال باقى التمارين الرياضية التى تشد العضلات وتجعلها قوية".

وتابع شريف: "هناك تقلصات أخرى تحدث عند ممارسة رياضة الجرى منها تقلصات عضلة السمانة والفخذ، والسبب الرئيسى فى تقلص هذه العضلات هو نقص المعادن من الجسم، وعلى رأسهم الماغنسيوم، ويمكن الحصول عليها عن طريق العديد من الأكلات مثل الأرز، والقمح، الشوفان، والمكسرات، بالإضافة إلى أقراص المكمل الغذائى، ويفضل تناولها مساء قبل النوم".

وأضاف شريف: "التقلصات التى تحدث فى عضلات البطن لأنها من أضعف العضلات الموجودة فى الجسم وسريعا ما تكون معرضة لذلك، ويزداد الألم أكثر عند امتناع الفرد الرياضى عن تناول المياه بشكل كاف، حيث يجب تناول مياه كافية قبل التمرين وأثناء التمرين كل 20 دقيقة نتناول كوب إلى كوب ونصف مياه، لأن العضلة تحتوى على 60% إلى 80% مياه وكلما فقد الرياضى 1% من المياه بجسمه قل أدائه البدنى بنسبة 10%، وعدم تعويض المياه التى نفقدها أثناء التمرين يؤدى إلى تمزق العضلات، وزيادة إصرار الفرد على عدم تناول المياه قد يؤدى إلى الوفاة".

بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن

بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة