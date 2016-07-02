بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد

شهدت مساجد الإسكندرية، إقبال عدد كبير من المواطنين على صلاة التراويح والتهجد فى ليلة القدر بالعشر الآواخر من شهر رمضان، والاعتكاف بالمساجد الكبرى بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكثفت مديرية الأوقاف إجراءاتها خلال الفترة الأخيرة لضبط الاوضاع فى المساجد خاصة فى العشر الآواخر من شهر رمضان ، وتوزيع الدعاه على المساجد لإقامة الخطب والندوات الدينية .
يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أحيت ليلة القدر بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، والنائب كمال أحمد وعدد من قيادات الأوقاف بالإسكندرية .
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المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية
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اثناء صلاة التراويح بالإسكندرية
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احد المصلين بالإسكندرية
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احد المصلينن المسنين بصلاة التراويح بالإسكندرية
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خشوع المصلين فى صلاة التراويح
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احد الأطفال يقبلون على صلاة التراويح بليلة القدر
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صلاة التراويح بمسجد المرسى ابو العباس
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صلاة التراويح فى ليلة القدر
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المصلين فى ليلة القدر
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اقبال المصلين على صلاةالتراويح والتهجد بالإسكندريةوكيل "أوقاف الإسكندرية" يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة العمل الدعوى بالمساجد
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