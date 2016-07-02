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بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد

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بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد
شهدت مساجد الإسكندرية، إقبال عدد كبير من المواطنين على صلاة التراويح والتهجد فى ليلة القدر بالعشر الآواخر من شهر رمضان، والاعتكاف بالمساجد الكبرى بالمحافظة.

وكثفت مديرية الأوقاف إجراءاتها خلال الفترة الأخيرة لضبط الاوضاع فى المساجد خاصة فى العشر الآواخر من شهر رمضان ، وتوزيع الدعاه على المساجد لإقامة الخطب والندوات الدينية .

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أحيت ليلة القدر بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، والنائب كمال أحمد وعدد من قيادات الأوقاف بالإسكندرية .

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (1)
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المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (2)
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اثناء صلاة التراويح بالإسكندرية

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (3)
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احد المصلين بالإسكندرية

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (4)
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احد المصلينن المسنين بصلاة التراويح بالإسكندرية

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (5)
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خشوع المصلين فى صلاة التراويح

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (6)
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احد الأطفال يقبلون على صلاة التراويح بليلة القدر

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (7)
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صلاة التراويح بمسجد المرسى ابو العباس

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (8)
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صلاة التراويح فى ليلة القدر

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (9)
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المصلين فى ليلة القدر

المصليين فى صلاة التراويح بالإسكندرية (10)
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اقبال المصلين على صلاةالتراويح والتهجد بالإسكندرية

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة العمل الدعوى بالمساجد
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