مصيف رأس البر يستعد لاستقبال رواده خلال إجازة عيد الفطر

أنهت محافظة دمياط استعدادها لاستقبال رواد مصيف رأس البر خلال أجازة عيد الفطر المبارك وذلك بمراجعة إجراءات الحماية وتأمين الشاطىء والمصطافين وتخصيص نقاط ثابتة لسيارات إسعاف الشاطىء ومركز تجميع الأطفال التائهين وكذلك التعاقد مع فرق الإنقاذ وتشكيلاتها على أبراج المراقبة أو داخل المياه.

ومن جانبة قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر " لليوم السابع " أن الوحدة المحلية براس البر رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال رواد المصيف خلال أجازة عيد الفطر وخاصة رواد اليوم الواحد القادمين من المحافظات الأخرى

وأضاف انه تم تدعيم الشاطىء 4 مراكب حسك و2 موتوسيكل مائى وعدد من رجال الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين و6 سيارات إسعاف،كما تم توفير فريق لصيانة 16 دورة مياه لخدمة رواد الشاطىء بالمجان

وأضاف انه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمتابعة الأسواق ومواعيد عمل الأفران والخدمات العامة كما تم التنسيق مع إدارة مرور دمياط لتنظيم الحركة المرورية بالمصيف .

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