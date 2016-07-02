محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بالغردقة

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حفظة القران الكريم بمدينة الغردقة وقام بتوزيع جوائز للفائزين فى المسابقة.

جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة بليلة القدر من داخل مسجد الميناء الكبير بالغردقة، حيث قام بتكريم الأطفال وتوزيع جوائز مادية علي حفظة القرآن.

وفى نهاية الحفل، أبدى المحافظ مدى فرحته بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم متمنيًا لهم مزيدا من النجاح، كما حرص المحافظ علي التقاط صور تذكارية مع هؤلاء الأطفال.

وكانت أقامت مديرية أوقاف البحر الأحمر مساء أمس بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، احتفال بمناسبة ليلة القدر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القرأن الكريم ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف عن فضل ليلة القدر المباركة، حيث أشار أن فى هذه الليلة المباركة توزع الأقدار ويكتب فيها أرزاق العباد ويكتب فيها الأموات والأحياء والسعداء والأشقياء والأذلاء والأعزاء والناجحون وكل ما يريده الله ويقدره.

وحضر الاحتفال اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء عادل التونسى مدير الأمن ووكيل وزارة الأوقاف ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف واعديد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجموع المصلين بمسجد الميناء الكبير بالغردقة .