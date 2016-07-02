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محافظ البحيرة يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحبشى بدمنهور

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محافظ البحيرة يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحبشى بدمنهور محافظ البحيرة يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحبشى بدمنهور
نظمت مديرية الأوقاف بالبحيرة احتفالا مميزا بمناسبة ليلة القدر وذلك بمسجد الحبشى بمدينة دمنهور شارك فى الاحتفال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

بدأ الاحتفال بقراءة القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها الرفيعة لهداية البشرية إلى يوم الدين.

ثم اختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية للشيخ عصام الشاذلى.

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