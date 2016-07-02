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لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بإدراج القضايا الطائفية تحت بند الإرهاب

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لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بإدراج القضايا الطائفية تحت بند الإرهاب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بإدراج القضايا الطائفية تحت بند الإرهاب
قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيطالب بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تطورات قضية قرية كوم اللوفى بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنه سيطالب خلالها بإدراج قضايا الفتن الطائفية تحت بند الإرهاب .

وأوضح "الكومى" فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الفتن الطائفية تمثل خطورة كبرى على الأمن القومى، لافتا إلى أنه سيطالب بتشكل لجنة تقصى حقائق من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للوقف على حقيقة الأوضاع بالقرية .

نواب المنيا يكشفون تفاصيل فتنة "كوم اللوفى".. أحمد لملوم: نبحث زيارة القرية للوقوف على التفاصيل..توحيد تامر: الإخوان وراء الفتنة..سمير رشاد: مسلمو القرية سيبنون منازل الأقباط المحترقة على نفقاتهم
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