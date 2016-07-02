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وكيل "تعليم البرلمان" يطالب بقطع الإنترنت وقت الامتحانات لمحاربة التسريب

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وكيل "تعليم البرلمان" يطالب بقطع الإنترنت وقت الامتحانات لمحاربة التسريب وكيل "تعليم البرلمان" يطالب بقطع الإنترنت وقت الامتحانات لمحاربة التسريب
هاجم هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان منظومة التعليم بشكلها الحالى، مشيراً إلى ضرورة إصلاحها بالكامل من أول رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الجامعى من أجل القضاء على الظواهر السلبية الموجودة بها، والتى ظهرت هذا العام جلية فى تسريب الامتحانات، مطالباً بدراسة إمكانية قطع الإنترنت وقف الامتحانات.

وأوضح أباظة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن إصلاح المنظومة يتطلب تغيير آلية الامتحانات تماماًـ والاعتماد على القدرات مثل باقى دول العالم المتقدم، وكذلك لابد من تطوير المواد المؤهلة للجامعات وذلك من خلال تعديل المناهج بشكل عام.

وطالب، وكيل لجنة التعليم، بضرورة زيادة التوعية الدينية وتعليم الطلاب أن الغش والتسريب من الجرائم الاخلاقية التى لا تقل عن أى ذنب كبير، خاصةً أن جميع الأديان ترسخ احترام المعلم وتحرم الغش، بالإضافة إلى ضرورة تغليظ العقوبة واعتبارها جريمة مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم.

وناشد هانى أباظة وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والداخلية ضرورة التوحد والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة ظاهرة التسريب، لافتاً إلى أنه لو اقتضى الأمر إلى قطع الإنترنت فى ايام الامتحانات، يتم دراسة هذا الأمر جيداً من قبل المسئولين فى الدولة ويتم إصدار تشريع ينظم هذا العمل طبقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين وبعض الدول الأجنبية، موضحاً أن هناك عدد من الدول قامت بقطع الإنترنت وحجب "فيس بوك" فى فترة الامتحانات وهذا كله فى إطار المصلحة العامة للمواطنين.


>- بالفيديو.. النائب هانى أباظة: وزارة التعليم بها إخوان.. وتأجيل الامتحانات ظلم
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مصر 365

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