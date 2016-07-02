"الزراعة": تشكيل 3 غرف مركزية فى العيد لرصد توزيع الأسمدة وتطهير الترع

شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، وشئون المديريات الزراعية، غرفة عمليات مركزية، وغرف تابعة لها بالمحافظات المختلفة، لتلقى البلاغات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية، وتوزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، ومتابعة تطهير الترع والمساقى خلال فترات العطلات والأعياد الرسمية.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات من قبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، لوكلاء ومديريات الزراعة وحماية الأراضى بعمل لجان مرورية لرصد جميع التعديات على الأراضى الزراعية وتحرير محاضر الإزالة الفورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات، خاصةً خلال فترات العطلات والأعياد الرسمية، وعمل تقرير يومى من خلال الغرف المركزية بإجمالى المخالفات، مشيراً إلى أن هناك تكاتف للقضاء على هذه الآفة الخطيرة حفاظاً على الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى المصرى، لافتاً الى أنه تم تخصيص خط ساخن لغرفة العمليات لتقلى البلاغات من المواطنين،وهو الرقم "0237499385".

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن هناك تنسيق مع مسئولى وزارة الرى،بتطهير جميع الترع والمساقى والمصارف، وإزالة جميع الحشائش والعوالق، التى تعوق تدفق مياه الرى بنهاية الترع لكل الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى لجان مرورية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد .

وتابع أبو اليزيد، أن هناك أيضاً لجاناً رقابية تتابع جميع الزراعات الصيفية، وتشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، والحد من تجار السوق السوداء، والعمل على احتواء أى أزمات، على أن تباع "شيكارة" السماد بأسعارها الثابتة، بالإضافة إلى استمرار حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة المحاصيل الاستراتيجية، والتنسيق الدورى مع الشركات المنتجة للأسمدة، للالتزام بتوريد الحصص المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية.

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